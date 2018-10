Nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport, Luciano Spalletti ha dato un'indicazione precisa sull'infortunio occorso a Radja Nainggolan uscito per una distorsione alla caviglia dopo uno scontro di gioco con Biglia nel corso del primo tempo del derby vinto poi dall'Inter contro il Milan: "È troncato, sarà portato in ospedale per controllare cos'ha. Fuori per un bel periodo".