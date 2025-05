Getty Images

torna a parlare del suo rapporto cone lo fa nella sua biografia “Il paradiso esiste... Ma quanta fatica”, in uscita oggi:“Il mito di Totti, la bandiera, erano aspetti che andavano gestiti dalla società, non da me. L’avevo chiesto con chiarezza al mio ritorno.”. E aggiunge: “

. Spalletti non le manda di certo a dire: “Può capitare, nel corso di una vita, di essere un piccolo uomo o una. Cosa della quale – immagino – si sarà pentita”.