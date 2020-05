Un paio di giorni fa è arrivato l'addio tra Davide Vagnati, responsabile dell'area tecnica, e la Spal. Il dirigente è pronto ad iniziare una nuova avventura alla corte di Urbano Cairo, che lo investirà dei gradi di direttore sportivo a Torino. Un addio che arriva dopo tanti anni di ottimo lavoro, nei quali Vagnati ha contribuito attivamente a dare vita al progetto Spal che tutti abbiamo ammirato in questo triennio d'oro.



L'addio di Vagnati, ovviamente, apre anche tante incognite legate al mercato in uscita, con diversi gioielli della Spal che potrebbero decidere seguire il dirigente nella sua nuova avventura a Torino. Il nome più caldo in questo senso è sicuramente quello di Fares, tra gli uomini più corteggiati dell'intero parco giocatori della rosa di Di Biagio. Sulle tracce dell'esterno, reduce da un brutto infortunio al ginocchio, c'è anche la Fiorentina, che da tempo segue con interessi gli sviluppi di mercato legati all'ex Hellas.



Su Fares, quindi, è pronta a scatenarsi una vera e propria asta, per la gioia della Spal, che in estate darà vita ad una vera e propria rivoluzione tecnica, a prescindere da quello che sarà il risultato stagionale. La valutazione da oltre 10 milioni di euro dell'esterno potrebbe quindi iniziare a crescere sotto la pioggia di offerte che si preannuncia all'orizzonte. E questo potrebbe essere l'ultimo 'regalo' di Vagnati, che dopo l'ottimo lavoro svolto nei suoi anni a Ferrara potrebbe favorire la Spal portando in dote tanti milioni di euro sul mercato...