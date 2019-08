La prossima stagione della Spal passerà inevitabilmente per le scelte di mercato che verranno fatte dalla società in questo momento estremamente delicato. L'obiettivo del club e di Semplici è quello di puntare su giocatori di talento e abituati a giocare in palcoscenici importanti. Per questo la società ha iniziato a trattare con una società del livello della Juventus.



Ovviamente sul piatto non può che esserci il nome di un giovane talento di prospettiva: Luca Pellegrini. L'ex Roma, reduce da un'ottima stagione a Cagliari e poi con la maglia della Nazionale, è un obiettivo di livello assoluto, tanto per la qualità, quanto per la duttilità. Pellegrini, infatti può giocare sia da esterno che da mezzala. E per questo potrebbe fare le fortune di Semplici, che ha chiesto giocatori di qualità.



L'asse con Torino, però, non è solo con la Juventus. Perché se è vero che Luca Pellegrini è un obiettivo concreto è altrettanto vero che il Toro sta chiedendo Fares con insistenza. La perdita dell'esterno, tra i migliori della seconda parte della passata stagione, aprirebbe una nuova voragine dopo l'addio di Lazzari. Anche con l'arrivo di Pellegrini.



Da Torino però potrebbe tornare Bonifazi, che sotto la guida di Semplici ha giocato la migliore stagione della sua carriera. Dentro il difensore e Pellgrini, fuori Fares: uno scambio da valutare con attenzione, ma che tenta non poco la Spal. E i tifosi non potranno che accettare le decisioni di una società che di rado ha sbagliato qualcosa negli ultimi tre anni.