La Spal esce dalla trasferta di Firenze con zero punti e tanti rimpianti. Perché per come si era messa la partita era legittimo sperare di portare a casa almeno un pareggio, sfumato invece a pochi minuti dalla fine. Ulteriore dimostrazione di come questa Spal manchi di carattere e coesione, elementi che stanno contribuendo in maniera decisiva a rendere oltremodo negativa una stagione che è destinata a concludersi con la retrocessione in Serie B.



Già, perché appare ormai evidente che le speranze di salvarsi sono ridotte all'osso. Lo dimostrano anche le scelte della società col mercato, con la cessione di uno degli uomini più importanti della rosa come Kurtic. Tutti segnali di come questa stagione sia nata sotto una cattiva stella e sia proseguita anche peggio.



La classifica infatti non lascia spazio a false speranze e, purtroppo, l'emorragia di punti non sembra destinata ad esaurirsi in breve tempo. La sensazione è che anche squadra e allenatore stiano maturando la consapevolezza che il naufragio è ormai inevitabile. Anche Petagna è in aperta trattativa con diversi club e sta valutando in modo concreto di provare una nuova avventura; dal canto suo la Spal cercherà di monetizzare il più possibile per poi ripartire in estate con un nuovo progetto. Ma fino a giugno, purtroppo, ci sarà da soffrire. E tanto...