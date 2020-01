La prestazione offerta oggi pomeriggio dalla Spal contro il Verona è stata assolutamente inaccettabile. Gli uomini di Juric, infatti, hanno schiacciato senza possibilità di appello Petagna e compagni, evidenziando un gap di intensità e confidenza francamente imbarazzante. Solo un Berisha in formato Superman (come molto spesso è accaduto in questa stagione) ha evitato una figuraccia che poteva essere epocale. Perché il passivo di 2-0 non rappresenta assolutamente quello che si è visto in campo, con il punteggio che rischiava di demolire ogni residua certezza della squadra.



Detto ciò, appare sempre più evidente di settimana in settimana che questa Spal non ha una rosa in grado di raggiungere l'obiettivo stagionale. La salvezza è sempre più un miraggio e non solo per quello che racconta la classifica, perché a destare le perplessità maggiori sono le prestazioni di una squadra sempre più in balia degli eventi.



Oggi non è esente da colpe anche Leonardo Semplici, ma come più volte si è ribadito in queste pagine, dare la colpa al tecnico sarebbe una follia. La rosa della Spal non è all'altezza della Serie A: manca una spalla di livello da affiancare a Petagna, una mezzala di qualità, almeno un esterno di livello e, soprattutto, mancano giocatori dotati tecnicamente. Tutte lacune che erano già evidenti in estate, ma che non sono state colmate. Ora c'è il mercato di gennaio, che somiglia molto ad un'ultima spiaggia per la società, chiamata a fare uno sforzo per alzare il livello della squadra e tentare l'impresa. Se ciò non accadrà, sarà davvero difficile, per non dire impossibile, salvarsi.