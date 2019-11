. Una vittoria che poteva dare la scossa a tutto l'ambiente che è stata solo accarezzata, perché appena un paio di minuti dopo la rete di Petagna, Berisha è stato bucato da Sturaro, lasciato colpevolmente libero da Sala., come accaduto contro la Sampodria. Tutti indizi, questi, di come la squadra non abbia la forza di restare in partita per novanta minuti, ma anzi continui ad avere dei blackout inspiegabili nelle fasi salienti.

La sfida con la banda Conte pare certamente proibitiva sulla carta, ma non bisogna dimenticare che i nerazzurri arriveranno con le gambe imballate dall'impegno di Champions di mercoledì e con la rosa ridotta all'osso a causa degli infortuni. Tutti elementi che giocano a favore della Spal, che in trasferta sa trasformarsi in una squadra arcigna e difficile da scardinare. Una vittoria contro l'Inter sarebbe esattamente ciò che serve per sbloccare il gruppo e dargli una nuova dimensione. Certo, servirà un'impresa e dopo il pareggio di ieri non sembra facile, ma se la Spal non inizierà a superare presto i propri limiti avrà il destino segnato.