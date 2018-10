La Spal,, è finalmente tornata. Dopo i primi segnali di ripresa arrivati nella partita contro l’Inter, gli uomini di Semplici hanno ritrovato ladelle prime giornate in occasione della trasferta di Roma. Le note più liete per il tecnico sono certamente la, con una linea praticamente perfetta che ha avuto il coraggio di giocare alta per quasi tutti i novanta minuti di gara senza concedere troppe occasioni ad un attacco temibile come quello giallorosso. Benissimo, finalmente, anche la fase di transizione offensiva, con la squadra che è riuscita a ripartire con pericolosità e ad essere incisiva sotto porta., ma anche di un centrocampo che pur orfano di Kurtic ha saputo accompagnare gli attaccanti andando ad attaccare la linea difensiva della Roma, oggi allo sbando più totale, nella trequarti giallorossa., mettendo in campo una prestazione ordinata dal punto di vista tattico, con la mano di Semplici che ha guidato alla perfezione i giocatori, preparati e pronti ad interpretare ogni situazione di gioco. Non è bastata nemmeno, decretata con eccessivo formalismo dal guardalinee, per far crollare il muro eretto da una Spal compatta e concentrata.La sosta ha fatto benissimo alla squadra, che ha ritrovato fiducia nei propri mezzi ed ha avuto la forza di rispondere colpo su colpo alla Roma che ha avutoper provare a riprendere la partita. Oggi, però, i meriti della Spal sono stati netti, nettissim e una celebre citazione di Mourinho dopo un derby descrive alla perfezione quanto visto in campo: “”.Una vittoria quella di Roma che riportain vista della delicatissima sfida di domenica prossima contro il Frosinone. Uno scontro salvezza che può avere un grande significato, perché una vittoria della Spal permetterebbe agli uomini di Semplici di allontanarsi in modo considerevole dalle zone basse di una classifica che a fine stagione potrebbe regalare grandissime soddisfazioni a Ferrara e a questo gruppo.