Sono settimane difficili quelle che sta vivendo l'Italia e anche i mesi venturi si preannunciano oscuri e complicati. Ovviamente il calcio è scivolato in secondo piano un panorama così ostile come quello che è costretto a vivere la nostra nazione. E se nelle sedi istituzionali si continua a discutere del proseguo della stagione, con il dibattito legato alla possibile sospensione definitiva del campionato che divide club, dirigenti e presidenti, c'è anche una parte del mondo del calcio che sta lottando, unita, per raggiungere un obiettivo comune ben più importante.



Fuori dalle aule di discussione, infatti, molti dei protagonisti del mondo del calcio stanno agendo nella direzione della lotta al Coronavirus e in questo senso non fanno differenza gli uomini e le donne della Spal: dai calciatori ai tifosi, sempre più impegnati nel sociale. A partire da Andrea Petagna, tra i più attivi sul fronte delle donazioni, passando per Fares, Bonifazi, Di Francesco, oltre alla famiglia Colombarini. Tutti pronti a dare il proprio contributo alla lotta, tutti uniti, come in campo, nella corsa verso l'obiettivo più importante.



E anche le fasce più calde del tifo spallino, gli esponenti della Curva Ovest, hanno avviato un proprio servizio di volontariato a favore delle fasce più deboli della città, facendosi avanti per portare spesa a domicilio e svolgere commissioni divenute impraticabili per tante persone. Un bel messaggio di solidarietà da parte di tutto il mondo Spal, che sta cercando di dare un contributo importante a Ferrara e al resto d'Italia.