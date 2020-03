Il futuro del campionato, ad oggi, appare quanto mai incerto. E anche se la maggior parte dei tifosi e degli addetti ai lavori sono preoccupati di ciò che accadrà in relazione alla lotta Scudetto, non bisogna dimenticare che ci sono diverse squadre che stanno lottando per mantenere la categoria. Ovviamente fa parte di questo novero di club anche la Spal, che resta in attesa di capire quali potranno essere le soluzioni adottate per portare il campionato a termine.



L'ipotesi più suggestiva è sicuramente quella legata ai playout, che darebbero la possibilità a tutti i club coinvolti nella lotta salvezza di giocarsi sul campo la possibilità di restare in Serei A. Ad oggi il tabellone vedrebbe protagoniste, oltre alla Spal, Lecce, Brescia e Genoa. Tutti scontri diretti che darebbero una risposta incontrovertibile rispetto a chi merita di non retrocedere.



Resta viva, però, anche l'ipotesi che la classifica venga cristallizzata, con la retrocessione che, a quel punto, sarebbe a tavolino. Ecco, questa è certamente l'ipotesi che spaventa maggiormente e che, chiaramente, risulterebbe più penalizzante. Quanto filtra ad oggi dagli ambienti interni alla Lega, però, è che le intenzioni siano quelle di portare a termine il campionato in totale regolarità. Per questo bisognerà attendere ancora una settimana, con la UEFA che dovrà prendere una decisione sullo svolgimento degli Europei e sulla compilazione definitiva del calendario internazionale.