Si può finalmente iniziare a parlare di mercato in entrata dopo un mese di cessioni dolorose. La stagione della Spal, iniziata con il ritiro e le prime sgambate, dovrà ripartire prima di tutto dalle stanze degli hotel, perché a Semplici (disperatamente) rinforzi. Perché gli addii di Lazzari, Bonifazi e Antenucci hanno aperto una voragine tecnica e umana.



La società però non ha intenzione di fare la parte della comparsa e dopo lo spavento del primo mese, ha iniziato a puntare obiettivi di livello. Il primo in lista è quello di Stepinski, attaccante del Chievo, per il quale è pronta un'offerta da quasi 2 milioni di euro. Il giocatore, reduce da una buona stagione a Verona, può essere la spalla di Petagna ma anche il suo sostituto. E darà anche la possibilità a Semplici di puntare con più forza sulle palle alte (che coppia sarebbe stata con Lazzari!).



Il grande sogno, però, è Di Francesco, finito ai margini del progetto del Sassuolo e pronto a cercare il rilancio in una nuova avventura. La Spal può essere la piazza perfetta per ritrovarsi e il giocatore potrà sopperire all'assenza di qualità della rosa. Di Francesco, in un certo senso, è l'ideale sostituto di Lazzari, non a livello di ruolo, ma per quello che può dare alla squadra: dribbling, qualità e rapidità. Questi sono i colpi da Spal. Quelli che possono permettere alla squadra di sorprendere ancora...