La Spal vista ieri contro il Bologna, nonostante un risultato decisamente negativo, ha dato alcuni segnali positivi. La squadra, infatti, ha avuto la forza di restare in partita anche dopo aver subito il 3-1 e pur essendosi dimostrata nettamente inferiore al Bologna, ha messo sul campo gli attributi e la voglia di non mollare. Probabilmente la vittoria a sorpresa di Bergamo contro l'Atalanta schiacciasassi ha ridato un pizzico di entusiasmo al gruppo che non si vede più con le spalle al muro come prima.



Certo, resta la delusione per i tre punti persi e per la sconfitta nella partita più importante dell'anno. Ma a differenza di tante altre partite perse, quella di ieri ha mostrato alcuni segnali di ripresa. La strada per la salvezza resta certamente lunga ed estremamente complicata, ma non è impercorribile. E questa è già una notizia considerando i primi sei mesi di campionato.



Ora la società sarà chiamata ad uno sforzo di mercato, con Iago Falque che sembra sempre più vicino. L'arrivo dell'attaccante del Torino sarebbe ideale per Semplici, viste le difficoltà di Di Francesco, Floccari e Paloschi ad affiancare Petagna con successo. Il mercato può dare alla squadra quel guizzo in più in vista del rush finale, che per quanto complicato non appare ancora segnato.