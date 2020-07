E' ormai giunta al termine la parentesi di Di Biagio alla guida della Spal, con il tecnico che non sarà sulla panchina del club anche la prossima stagione. Sono addirittura in corso delle valutazioni in seno alla società, che sta valutando di cambiare da subito l'allenatore.



Questa seconda ipotesi sembra però abbastanza remota al momento, visto che la Spal sta solo aspettando di essere condannata dalla matematica ad una retrocessione che è già una certezza. La sonora sconfitta rimediata in casa con l'Inter, unita alle parole arrivate in settimana da parte di Mattioli, che aveva aperto non pochi interrogativi sul futuro di Di Biagio non sembrano lasciar trasparire nulla di buono per l'ex commissario tecnico dell'Under 21.



Il grande sogno della società per la prossima stagione sarebbe quello di portare a Ferrara Beppe Iachini, attuale allenatore della Fiorentina. Certo, portare un allenatore di questo calibro in Serie B non sarà facile, ma la Spal ci proverà. L'unica certezza, anche se di certezze non si può quasi mai parlare nel calcio, è che Di Biagio non sarà l'allenatore del club ferrarese anche la prossima stagione.