La stagione non è ancora ricominciata, ma le ombre del mercato iniziano già ad allungarsi sulla Spal e sui suoi gioielli di mercato. I nomi più discussi sono sempre gli stessi: Fares e Strefezza. Questo perché, ovviamente, Petagna è già stato acquistato dal Napoli in largo anticipo. Proprio sui due esterni di Di Biagio, però, si sta scatenando una vera e propria asta; e se per Fares questa non è una novità, visto che già in estate era stato oggetto del desiderio di diversi club, tra cui l'Inter, per Strefezza è invece una situazione tutta nuova.



L'esterno classe '97 ha avuto un ottimo impatto sulla Spal e sulla Serie A, dimostrando fin dalle prime apparizioni di poter essere un fattore anche ad altissimi livelli. Strefezza ha messo in mostra qualità importanti: una velocità straordinaria, una buona abilità tecnica che gli permette di essere molto efficace nel dribbling e un'ottima propensione al lavoro di squadra. Tutti numeri da potenziale grande giocatore.



Ecco perché ci sono già diversi club che hanno contattato la Spal per prendere informazioni sul nuovo gioiellino del club ferrarese, che non vorrebbe cedere il giocatore. Certo, molto dipenderà dalla eventuale salvezza, ma Fiorentina e Torino non hanno alcuna intenzione di mollare la presa sul giocatore e sono pronte a sfidarsi a suon di rilanci per strapparlo alla Spal. Si parte da una base d'asta di almeno 10 milioni di euro, ma se questo finale di stagione sarà positivo la cifra potrebbe alzarsi ancora, per la gioia delle casse spalline...