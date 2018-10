È arrivata un’altra sconfitta che rende sempre più complicate le cose in casa Spal. A Genova,, era preventivabile un risultato di questo tipo, ma per come è maturato la delusione è doppia. Perché dopo un avvio complicato i ragazzi di Semplici avevano finalmente ritrovato quel gol che mancava da ormai due partite;. Un lieve miglioramento rispetto alle ultime giornate c’è stato, ma resta il dato, sempre più preoccupante, di una. E anche a Marassi, dopo la rete del pareggio di Linetty, la Spal ha dato l’impressione di essere un, incapace di reagire alle offensive avversarie. Per oltre 60 minuti, infatti, i biancazzurri hanno accettato di difendersi passivamente, senza mai provare a reagire. Esattamente come accaduto contro Fiorentina e Sassuolo.e anche la classifica inizia a risentirne in modo importante. Come già ripetuto più volte in queste colonne, toccherà a mister Semplici dare la scossa al gruppo, che è sempre più in crisi. Fondamentale diventerà ritrovare sia lavista nelle prime giornate, che ha contribuito in modo importante a caricare di energie positive la squadra e la città, sia lache sembra essere persa. Bisognerà ritrovare anche quella '' ormai smarrita, magari proprio nella sfida, che sta vivendo un campionato con andamento opposto rispetto a quello della Spal: un avvio disastroso cui ha fatto seguito una rapida risalita in classifica.Nella sfida di domenica sera servirà una forte inversione di tendenza per dare uno scossone alla stagione e contro i nerazzurri,e avvezza a scivoloni improvvisi, la Spal avrà quantomeno il dovere di provare a portare a casa dei punti, nonostante la superiorità tecnica degli avversari. Gli uomini di Spalletti,si presenteranno a Ferrara con una formazione piena di seconde linee e sarà fondamentale scendere in campo con la fame di inizio stagione. A fare la differenza dovrà esseredella squadra, che con il contributo del Paolo Mazza proverà a ritrovare se stessa e a riportare a casa una vittoria che inizia ormai a mancare da troppo tempo...