Così si retrocede: con dignità e grinta. Dando battaglia fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Sia per onorare la maglia che si difende, sia per rendere omaggio alla storia di un gruppo che è entrato nella leggenda del club. E la partita di ieri contro il Torino ha raccontato di ragazzi vogliosi di non prestarsi al ruolo di sacco da boxe per le altre squadre in questo finale di stagione.



L'animo battagliero della Spal dei giorni migliori si è rivisto, anche se con colpevole ritardo. Ormai il premio grosso è sfuggito dalle mani della squadra, ma questo non toglie che Petagna e compagni abbiano l'obbligo di tenere alta la bandiera della Spal fino alla fine. E anche nelle prossime due partite, le ultime per almeno un anno in Serie A, i tifosi meritano di vedere in campo lo stesso piglio indomito.



Certo, non è stata una partita memorabile, ma il passo avanti rispetto al recente passato è stato tangibile. E ha ridato dignità al percorso della Spal, che nonostante la retrocessione non merita di lasciarsi con la Serie A con le altre squadre che la prendono a pallate. C'è da riscattare un mese di pessimi risultati e da evitare di passare per figuranti. Per il resto, poi, ci sarà tempo nei prossimi anni. Quelli del ritorno, si spera.