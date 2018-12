Il ritornello del giorno dopo è sempre lo stesso: ''. Già, perché anche contro l'Udinese la prestazione è stata postivia, soprattutto nel primo tempo, quando i ferraresi hanno avuto un importante predominio territoriale che, però,. Ci si è messa di mezza anche la solita traversa, colpita già tre volte nelle ultime quattro partite di campionato, che ha strozzato in gola l'urlo di Petagna., perché se l'ultima vittoria in campionato risale alla trasferta di due mesi fa a Roma vuol dire che c'è qualcosa che non va.Il problema principale della squadra è che sa andare ad una sola, ridotta, velocità. Pur controllando il pallino del gioco, infatti, le accelerazioni sono rade ed il ritmo sempre troppo blando. L'unico capace di dare una svolta in positivo in questo senso è Manuel Lazzari che, però, difficilmente sarà in campo contro il Milan a causa della. Un pessima notizia che in vista della trasferta di San Siro costringerà Semplici a fare valutazioni importanti sulla formazione, che potrebbe passare al 4-4-2, e soprattutto sull'atteggiamento che dovrà avere la squadra. In particolar modo sarà importante studiare un piano gara per tornare a fare gol, u, che in questo ultimo mese sta avendo difficoltà molto simili a quelle dei ferraresi. Dalle critiche per un possesso palla troppo sterile, ai pochi gol segnati in campionato, dalle assenze per infortunio di diversi punti fermi della squadra, alle poche vittorie raccolte. E la partita di San Siro sarà un crocevia importante,Uno scontro diretto per uscire dalla crisi, nel quale sarà fondamentale ritrovare il gol per non uscire con i soliti commenti alla fine della partita: ''