La Spal non sa più vincere e la cosa inizia ad essere davvero preoccupante. Anche e soprattutto perché le prestazioni sono tornate ad essere convincenti. Sia nella partita di Marassi contro il Genoa, che nello scontro del Mazza con il Chievo, infatti, gli uomini di Semplici hanno saputo imporre il proprio gioco, prendendo possesso dello sviluppo della manovra e della trequarti avversaria., perché con sei punti (che erano ampiamente alla portata) i ferraresi sarebbero praticamente fuori dalla corsa alla salvezza.Se le prestazioni sono state ottime, sia per quanto concerne la supremazia territoriale, che per quanto riguarda la tenuta difensiva,. Perché sia contro il Genoa,sono mancate le giocate delle punte. La rete di Marassi di Petagna è l’unica giocata degna di nota in due partite nelle quali gli attaccanti di Semplici hanno avuto la possibilità di dare una svolta decisiva alla stagione.. Troppo poco per chi ha l’ambizione di fare il salto di qualità e slegarsi dalle vicende riguardanti una salvezza che’amaro in bocca è doppio se si guarda il calendario, che prevede due sfide estremamente complicate nelle prossime quattro, contro. La classifica rischia quindi accorciarsi ancora e complicare la vita di una Spal che questa stagione ha già dimostrato di soffrire terribilmente la pressione. Fondamentale sarà quindi cercare die, se necessario, fare scelte impopolari. Perché non è più il tempo dei giochi e il credito guadagnato ad inizio stagione rischia di essere bruciato definitivamente prima della fine dell’anno; Semplici ha bisogno di un contributo decisamente maggiore dai suoi attaccanti e a farne le spese potrebbe essere anche capitan, in un momento di forma decisamente negativo, a beneficio di unin palla che tra Coppa Italia e scampoli di partita in campionato