Almeno non l'ultimo posto. Almeno questo. La parentesi, bellissima, della Spal in Serie A non può e non deve chiudersi con l'ultimo posto in classifica. Che saprebbe di beffa e delusione ulteriore e che, in un certo senso, sporcherebbe il bel ricordo di questi tre anni fantastici.



Certo, la sconfitta col Napoli era prevedibile, quasi scontata. E' arrivata dopo una prestazione comunque discreta, con la Spal che si è mostrata combattiva e determinata. Piegata solo da un avversario semplicemente più forte. Gli zero punti portati a casa, però, hanno fatto scivolare Petagna e compagni all'ultimo posto, anche se a pari punti col Brescia, oltre che a -8 dalla quota salvezza.



E per salvare la stagione e lasciare la Serie A con un ricordo tutto sommato felice, serviranno punti in queste ultime battute. Ora il calendario sarà più favorevole con diversi scontri diretti che potrebbe ridare entusiasmo al gruppo: dalla Sampdoria all'Udinese, infatti, sarà importante portare a casa qualche punto, per lasciare l'ultima piazza e, perché no, mettere un po' di pressione a chi sta davanti. Certo, le speranze di salvezza sono ormai pochissime, ma la voglia di non arrivare ultimi deve esserci e deve essere tanta. La Spal e Ferrara non lo meritano, così come non lo merita questo straordinario gruppo, che a prescindere da come finirà si sarà comunque ritagliato un posto nella storia del club.