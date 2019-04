La salvezza per la Spal non è mai stata così vicina. Gli uomini di Semplici nelle ultime settimane hanno macinato vittorie su vittorie e si sono portati a contatto con Genoa, Sassuolo e Parma, incensate da buona parte della critica durante la stagione. Non solo, perché Petagna e compagni hanno accorciato addirittura sulla Fiorentina, arrivando ad appena sette punti dai Viola. Numeri che certificano la crescita di una squadra che ha dimostrato di non avere alcuna intenzione di abbandonare la Serie A, anzi.



La vittoria contro la Lazio, preziosissima considerato il successo a sorpresa dell'Empoli contro il Napoli, ha portato altro entusiasmo in casa Spal. La prossima sfida, a Cagliari, sarà il crocevia fondamentale per archiviare definitivamente il discorso legato alla salvezza che pare ormai una mera formalità. Difficile, infatti, ipotizzare che questa squadra possa perdere cinque o sei punti sulle inseguitrici, che per quanto stoiche pagano il ritardo iniziale patito dagli uomini di Semplici, che nella prima parte di campionato avevano messo tanto fieno in cascina in attesa di questo momento chiave.



E la salvezza, ora, è davvero ad un passo. Ma bisogna rendere merito a questa squadra che, nonostante la crisi invernale, ha trovato una buona continuità in questa stagione, a differenza delle avversarie dirette che si sono messe in moto solo nelle ultime settimane. Il premio alla costanza, tanto di risultati quanto di rendimento, sarà un'altra stagione in Serie A, con la possibilità di crescere ancora il prossimo anno, che può davvero essere quello della consacrazione.