La stagione della Spal non ha dato, almeno fino a questo punto, indicazioni particolarmente positive se non nell'ultima uscita contro il Parma. E proprio la sfida nel derby può essere stata la molla utile a sbloccare una squadra che ha dimostrato di essere ancora poco amalgamata. Dopo un'estate burrascosa e un avvio di stagione singhiozzante, questa pausa può essere davvero il momento chiave per ritrovare se stessi.



In questi giorni senza partite infatti Semplici sta avendo la possibilità di tornare su quelli che sono stati i principali problemi evidenziati nelle prime sette di campionato. Su tutti la scarsa tenuta difensiva e la perdita dell'identità di gioco che aveva segnato le precedenti stagioni della squadra. Punti chiave sui quali lavorare per arrivare all'obiettivo dichiarato della società: la salvezza.



Già, perché i sogni europei di qualche mese fa sono rimasti tali. Il campionato scorso, chiuso a ridosso della top ten è in realtà lontano anni luce e oggi l'unico reale obiettivo alla portata della Spal resta la salvezza. Certo, ci sarà da lottare duramente, ma per quello che si è visto gli uomini di Semplici potranno mantenere la categoria anche in vista della prossima stagione. Non sarà facile, ma la risposta alla domanda è sì: la Spal può salvarsi. Sarà difficile farlo in grande stile come lo scorso anno, ma in fin dei conti la realtà è ben diversa e ne sono tutti consapevoli. Società inclusa. L'Europa è lontana, ma la Serie A resta alla portata, con la squadra che sarà padrona del proprio destino...