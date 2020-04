L'emergenza Coronavirus non sembra dare grossi segni di cedimento, ma i club di Serie A stanno comunque studiando un modo per tornare a giocare e concludere la stagione. Gli interessi in campo, infatti, sono troppo forti per alzare bandiera bianca come accaduto nel campionato belga, annullato già qualche giorno fa. E quindi l'idea è quella di scendere in campo intorno alla fine di maggio per completare la stagione anche in estate, se necessario.



E' chiaro che questa opzione resta assolutamente in bilico e inevitabilmente legata a quelli che saranno gli sviluppi, imprevedibili per tutti, dell'emergenza sanitaria. Detto questo né la Federazione, né le squadre vorrebbero arrivare al punto di sancire la retrocessione a tavolino di almeno due squadre: ovvero le ultime due della classifica.



E visto che almeno per il momento è stata esclusa la possibilità di una A a 22 squadre il prossimo anno, resta prioritaria l'ipotesi che porta al ritorno in campo. In questo modo la Spal avrà la possibilità di giocarsi le proprie carte sul campo, provando a compiere un'impresa disperata. Detto che queste sono le intenzioni, ciò che ci si dovrebbe davvero auspicare è un ritorno alla normalità dal punto di vista sanitario. Promozioni e retrocessioni vanno e vengono, la vita no...