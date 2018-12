Nel pomeriggio di Marassi la divina provvidenza si è manifestata alla Spal sotto forma di espulsione:, sanzionato in modo forse eccessivo dal direttore di gara.che sembravano aver spalancato le porte del successo agli uomini di Semplici, chein totale controllo, tattico e psicologico della partita. Nonostante ci fossero tutti i presupposti per un pomeriggio tranquillo, così non è stato. Anzi.Perché il Genoa ha trovato il pareggio su calcio di rigore cone difeso in modo organizzato contro una Spal impacciata e poco decisa, quasi confusa da. La rete del pareggio ha intontito i biancazzurri, che nel secondo tempo sono stati pressoché incapaci di creare occasioni da gol per portare a casa tre punti che sarebbero stati fondamentali per allontanarsi da una zona retrocessione sempre più vicina. Sono appena quattro, infatti, i punti di vantaggio su un Bologna terribilmente vicino., come se non bastasse il fatto di aver pareggiato una partita giocata con un uomo in più per quasi tutta la partita.Le ormai consuetedi una squadra insicura si sono manifestate anche in un pomeriggio nel quale la fortuna, a differenza del solito, sembrava sorridere ai ferraresi. L'ennesimo passaggio a vuoto di un periodo che va avanti da oltre due mesi, nel quale la Spal fatica a trovare certezze e fiducia in campo. La divina provvidenza ha però deciso di fare un altro assist agli uomini di Semplici, che domenica ospiteranno ilultimo in classifica al Mazza. L'occasione di ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo è ghiottissima, anche e soprattutto perchégiocheranno rispettivamente contro, avversarie tutt'altro che facili che potrebbero togliere punti importanti alle dirette concorrenti per la salvezza.e la Spal dovrà rimboccarsi le maniche tenendo bene a mente la massima latina che recita ''.