Una parata monumentale di Ospina smorza l'urlo del Mazza, che si deve accontentare, si fa per dire, di un pareggio contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Un brutto Napoli, che tiene inspiegabilmente in panchina Fabian Ruiz: giocatore perno degli azzurri. Buon per la Spal viene da dire, che raccoglie un punto importante da una sfida complicata e dà prova di aver trovato un nuovo punto di equilibrio.



Presa consapevolezza del fatto che la rosa è assolutamente incapace di dominare il gioco come accadeva un anno fa, Semplici ha tolto un giocatore come Valdifiori per rimettere Missiroli mediano, dando così più sostanza e cambiando il volto della squadra. La Spal ha quindi trovato la sua dimensione, frutto di un mercato che ha cambiato gli equilibri interni e la pelle di una squadra totalmente rivoluzionata nel suo essere più profondo. Non c'è più il culto del gioco, ma c'è tanta concretezza in più, con il gol della vittoria che è stato sventato solo dall'intervento prodigioso da parte di un super Ospina su Vicari.



Il messaggio che traspare dalla partita di oggi è che quando la 'nuova' Spal di Semplici può giocare di ripartenza, è capace di fare male. Molto male. Il cambio di atteggiamento deve fare paura soprattutto al Milan, che vedrà arrivare in settimana a San Siro una Spal lanciata e decisamente pericolosa, oltre che carica di entusiasmo. Semplici ha forse trovato la formula definitiva per regalare una nuova grande stagione alla Spal. Dopo due mesi di buio è finalmente sorto il sole.