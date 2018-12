Ancora una volta la Spal si è, che all’ultimo secondo di partita ha negato agli uomini di Semplici un pareggio che sarebbe stato meritato. Ironia della sorte è stato ancora una volta, di certo non un ariete d’area di rigore, a sfiorare la rete decisiva.prima epoi, però, hanno deciso diversamente. Con il mantellino dahanno deciso di volare e per certi versi condannare la Spal ad una sosta dal sapore agrodolce, perché la vittoria manca da troppo tempo e la classifica si faIl successosul Cagliari, infatti, ha permesso ai friulani di staccare la Spal, che resta sì a4 sul terzultimo posto, ma con il soloa fare da materasso. A spaventare ulteriormente, poi, sono le minacce di unpromesso dalla dirigenza del Bologna, che pare aver messo nel mirino giocatori di un peso specifico ben differente rispetto a quelli arrivati in estate. Da, passando per, movimenti di questo tipo equivalgono ad una vera e propria dichiarazione di guerra. Ecco perché le parate di Meret e Donnarumma pesano comesul futuro di una squadra che ha avuto tante, tantissime occasioni di fare un balzo in avanti forse decisivo. La, però, hanno deciso diversamente e la seconda metà di stagione rischia di essere combattuta su un terreno poco gradito ai ferraresi: quello delOra a disposizione di Semplici e dello staff tecnico ci saranno venti giorni di pausa, nei quali la squadra potrà riordinare le idee e recuperare gli infortunati,su tutti. Poi, quando sarà il momento di tornare in campo, bisognerà farlo con unadifferente rispetto a quella vista nell’ultimo mese, nel quale le tante possibilità di vittoria sono state gettate alle ortiche. Bisognerà fare uno step perché la concorrenza preannuncia fuoco e fiamme e perché nessuno vuole fare la parte della vittima sacrificale. Soprattutto non vuole farla la Spal, che si sta rendendo protagonista di una stagione più che discreta, alla quale sono mancati troppi punti lasciati per strada. Punti che nel girone di ritorno dovranno essere presi con autorità, anche perché