Appena un paio di giorni fa Andrea Petagna ha rilasciato un'intervista a Sky nella quale ha parlato del prossimo futuro, nel quale vestirà la maglia del Napoli. L'attaccante ex Atalanta si è detto prontissimo alla prossima avventura, sostenendo di non vedere l'ora di iniziare a giocare in azzurro. Tutto giusto per un ragazzo che ha davanti a sé la grande occasione, ma Petagna non deve dimenticare una cosa fondamentale: è ancora un giocatore della Spal.



Certo, in prestito. Certo, di proprietà di un altro club. Ma anche uomo chiave per la complicatissima salvezza della squadra di Ferrara, che passerà inevitabilmente per i suoi gol. Fermo restando che non si possono imputare colpe a Petagna per come ha sempre svolto il proprio lavoro, resta un po' di amaro in bocca per queste dichiarazioni, che hanno confermato come ormai il giocatore sia già con la testa a Napoli.



Dispiace, soprattutto perché Petagna ha dato tantissimo alla Spal, ma ha anche ricevuto altrettanto. Proprio a Ferrara l'ex Dea è riuscito a maturare, trovando lo spazio che gli serviva per consacrarsi. La speranza ora è che il giocatore riesca a tornare in campo con la giusta determinazione per aiutare la Spal a salvarsi e salutare il Mazza in grande stile. In ogni caso il pubblico spallino non potrà che augurargli il meglio per la sua carriera, che sarà senza dubbio di altissimo livello. Resta solo la delusione per qualche parola che poteva essere risparmiata in un momento così...