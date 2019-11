La Spal, come troppo spesso accaduto in questa stagione, non riesce a dare continuità ai buoni risultati e dopo la buona partita contro il Napoli si piega al Milan di Pioli. Ora, partendo dal presupposto che una sconfitta a San Siro è certamente legittima, non è accettabile vedere una squadra spenta e demotivata che dopo aver fermato il Napoli, non è riuscita a creare occasioni da gol in novanta minuti contro un Milan di certo non superiore alla banda Ancelotti.





Vero è che il palcoscenico era il più prestigioso del nostro campionato, contro un avversario contro il quale la Spal vanta una tradizione totalmente negativa; ma altrettanto vero è anche che il Milan sta vivendo un momento di profonda crisi e che ha più volte dimostrato in questa prima parte di campionato di poter essere attaccato. Ma proprio nella notte di Halloween, la Spal è sembrata una squadra di zombie, che hanno semplicemente atteso l'inevitabile. A deciderla alla fine è stato un calcio piazzato, ma la realtà è che la Spal non è mai stata realmente in corsa per vincere. Il mordente e la voglia che si erano visti domenica sono scomparsi proprio nella notte di Halloween, che non ha riservato alcuna gioia per la Spal ma solo uno scherzetto da zero punti firmato da Suso su calcio di punizione.



A deludere principalmente però è il fatto che quella vista ieri sia sembrata una partita preparata solo per provare a strappare un pareggio, per ottenere uno zero a zero. Troppo poco per una squadra che ha necessità di riprendersi da un inizio di stagione traumatico. E alla fine a risorgere è stato un Milan a sua volta poco brillante, mentre la Spal è tornata a Ferrara senza dolcetti nel sacco e con un bel po' di preoccupazioni in più per il futuro...