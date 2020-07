Che la stagione fosse ormai compromessa non era un segreto. La Spal era già ad un passo dal baratro, ma disputare una gara di questo tipo in una partita importante come quella contro l'Udinese che poteva essere l'ultima spiaggia è assolutamente inaccettabile. Sotto tutti i punti di vista.



La Spal vista in campo ieri sera è stata lenta, pigra e compassata. E' sembrata svogliata e impaurita e non ha mai dato la sensazione di credere davvero nella possibilità di vincere la partita e avvicinarsi alla salvezza. L'unico che ha dimostrato di voler dare il 100% fino alla fine è stato Andrea Petagna, per altro l'unico che ha già una nuova squadra per la prossima stagione.



I tanti dubbi sulla prestazione della Spal, però, pongono sul banco degli imputati anche e soprattutto Di Biagio. Il tecnico, subentrato a Semplici, non solo non è riuscito ad invertire la tendenza, ma ha fatto addirittura registrare dei passi indietro dal punto di vista del gioco e della compattezza di squadra. La vera domanda quindi è: davvero si vuole costruire un progetto con Di Biagio? I dubbi non possono che iniziare ad essere molteplici dopo aver visto le ultime due uscite della squadra...