Nonostante le assenze, e la fase di rodaggio non ancora terminata, la Spal supera lo Spezia nel terzo turno della Coppa Italia. Alla prima uscita ufficiale della stagione, dunque, i ragazzi di Semplici non sbagliano e si aggiudicano il passaggio del turno, in attesa di sapere chi incontreranno nei sedicesimi di finale tra Viterbese e Sampdoria. Una vittoria di misura con il primo squillo di Petagna, in maglia biancoazzurra, nel pomeriggio al “Picco”.

Uno a zero il risultato finale che ha mostrato una Spal con ancora qualche meccanismo da collaudare, sperando che dal mercato, dopo la partenza di Salamon verso Frosinone, possano arrivare i rinforzi per quel reparto che è sembrato maggiormente in difficoltà in estate, ma che nell’incontro odierno è riuscita a tenere la porta di Gomis imbattuta. Le assenze erano molte e le condizioni precarie di Vicari hanno lasciato spazio, nella ripresa, a Sauli Vaisanen. Il ragazzo finlandese era dato come partente ad inizio estate, ma per ora sembra poter essere il sesto difensore del tri o difensivo spallino.