Che delusione la Spal di Di Biagio. Purtroppo dopo diversi mesi di gestione del nuovo tecnico non può che esserci rammarico per la scelta fatta e delusione per i risultati arrivati. Perché la Spal, da quando è stato esonerato Semplici, non ha più giocato a calcio. Non solo è arrivata una retrocessione dolorosa da ultima in classifica, ma anche le prestazioni sono state fin troppo deludenti e amare.



Non si è vista compattezza, non si è visto gioco, non si è visto nulla. Solo una squadra passiva e arrendevole, che negli ultimi tre mesi non ha fatto altro che aspettare l'ineluttabile. E anche a retrocessione maturata non è arrivata la benché minima reazione. Lo stesso Di Biagio dopo le pesante sconfitta di ieri contro il Verona ha ammesso che la squadra è stata fin troppo arrendevole e che la piazza è uscita delusa da questi ultimi mesi. Perché tutto si può a dire a Di Biagio, ma di certo non che non si prenda le proprie responsabilità.



L'ex commissario tecnico dell'Under 21 è perfettamente consapevole che il lavoro che ha svolto, un po' per suoi limiti, un po' per limiti ambientali, non è stato all'altezza della Serie A. E i tifosi già da diverse settimane hanno iniziato a rimpiangere Semplici, che quantomeno era stato in grado di dare un'impronta di gioco alla squadra. Cosa che oggi manca totalmente e che fa solo sperare che il campionato finisca presto per mettere fine a questa sofferenza prolungata.