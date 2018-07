Con l'arrivo di Djourou, la rosa della Spal 2018/2019 è quasi al completo. Restano da capire quali saranno i movimenti in uscita e gli ultimi ritocchi nei reparti, ma avere tutti i giocatori a disposizione già dalla fine di luglio potrebbe essere un punto a favore della società estense, viste le difficoltà delle dirette concorrenti tra vicende legali e salto di categoria ottenuto con la promozione. Andiamo a vedere, reparto dopo reparto, quali saranno i protagonisti della prossima stagione, partendo dalla struttura del 3-5-2 del mister.



Tra i pali sarà sfida tra Gomis e Milinkovic-Savic, con un terzo portiere pronto ad ogni evenienza. Nel tridente difensivo confermati Felipe, Thiago Cionek e Vicari, quest'ultimo, come al solito, molto richiesto da vari club, ma pronto a restare per un'altra stagione a Ferrara. Il neo acquisto Djourou scalpita per contribuire con la sua esperienza internazionale, insieme a Salamon ed un eventuale acquisto nel caso in cui Vaisanen dovesse partire in prestito e, dopo l'infortunio che ha interrotto la trattativa Bastoni, si è tornati a parlare di Bonifazi per rafforzare ulteriormente un reparto compatto che, nella scorsa metà di campionato, ha dimostrato una grande solidità.





La linea dei 5 di centrocampo va divisa in esterni, mezzali e registi. Sulla destra il confermatissimo Lazzari, trattenuto con molto piacere, e il talentuoso Dickmann, pronto a giocarsi le sue carte. Sulla sinistra, dopo i problemi fisici lasciati alle spalle, Filippo Costa è pronto a dare tutto il fiato nei polmoni per questi colori, a contendergli l'out Momo Fares. Nel cuore del centrocampo confermati Kurtic, Everton Luiz, Valoti e Schiattarella. Per il napoletano sarà importante vedere la situazione Viviani-Valdifiori, per capire dove verrà utilizzato. Resta possibile, inoltre, il ritorno di Grassi, chiesto a gran voce da Leonardo Semplici per un reparto anoda cora tabilizzare, che con l'arrivo di Alberto avrebbe un grande valore aggiunto.