La Spal nel durissimo confronto di Frosinone ha dimostrato di avere quegli attributi che nei mesi scorsi non sempre si erano visti. Questi tre punti, però, erano davvero troppo importanti per non portarli a casa e gli uomini di Semplici hanno accettato di giocare fuori dalla propria zona di comfort. E quindi niente possessi palla interminabili, niente giocate sofisticate. Nulla di tutto questo. La Spal ha giocato per vincere, solo per vincere: e ha vinto. E' bastato il colpo di testa di Vicari per mettere la partita nei binari giusti, poi c'è stata solo sofferenza, tanta sofferenza.



La squadra, però, nonostante gli attacchi multipli del Frosinone, i tiri da fuori, le parate di Viviano e le occasioni concesse agli avversari, ha saputo reggere fino alla fine. Ha dimostrato di avere le palle in uno dei pomeriggi più complicati della sua storia recente; perché le statistiche appaiono a tratti impietose: la Spal è riuscita a tirare verso la porta appena otto volte in tutti i novanta minuti, a fronte dei quasi trenta tentativi degli avversari. Ieri, però, contavano solo i tre punti perché l'Empoli, caduto a Torino, ha permesso di allungare ulteriormente sul terzultimo posto, che resta vicino, certo, ma comunque non così tanto da preoccupare l'ambiente. Le prossime partite saranno altrettanto decisive, però la sensazione è che la Spal abbia qualcosa che manca alle dirette concorrenti. Il carattere messo in mostra ieri ha dimostrato che questa squadra non è solo Lazzari, non è solo Kurtic, non è solo Petagna. Questo è un gruppo capace di soffrire quando serve, capace di giocare bene al calcio quando può. Un gruppo maturo e più che degno di proseguire il proprio percorso di crescita in Serie A. Cosa che, ne sono certo, accadrà, perché quando una squadra dimostra di avere qualità e palle non può che giocare nel campionato dei grandi.