E' stato un altro pomeriggio di fuoco quello che ha visto protagonista la Spal, vittima per l'ennesima volta di una assurda applicazione del VAR, divenuto ormai l'avversario principale per la lotta alla salvezza. Fermo restando che la Sampdoria nella sfida del Mazza ha giocato una partita decisamente migliore, complice il cambio modulo scelto da Semplici, passato al 4-4-2, resta il fatto che i ferraresi avevano ripreso per i capelli la partita con la rete di Sergio Floccari, annullata dall'arbitro Pasqua per una posizione di fuorigioco, in realtà ininfluente, di Andrea Petagna. L'ennesima applicazione eccessiva ed esagerata di uno strumento che nell ultime settimane è costato fin troppi punti alla Spal.



Ecco perché è stato giusto il gesto dei tifosi del Paolo Mazza, che in buona misura hanno abbandonato lo stadio dopo l'ennesimo caso sospetto abbattutosi contro i ragazzi di Semplici, vittime preferite di questo VAR che sta facendo più danni dei gol avversari. Nel giro di tre settimane, infatti, sono già due gli errori colossali commessi ai danni della Spal, che è tra le squadre più penalizzate dell'intero campionato insieme all'Inter, che sarà l'avversario del prossimo turno di campionato. E proprio in questo senso il rischio che un nuovo errore sia dietro l'angolo è altissimo. I nerazzurri, infatti, hanno ricevuto un trattamento egualmente penalizzante da parte del VAR, con la differenza che il peso specifico della squadra nerazzurra fuori dal campo è decisamente diverso. Marotta ha già iniziato a fare pressioni alla classe arbitrale e il pericolo che i direttori di gara subiscano ancor di più la sudditanza è molto alto. La Spal rischia quindi di trovarsi di fronte una vera e propria montagna da scalare a San Siro, quando sarà chiamata domenica a cercare di raccogliere punti contro una squadra ferita e rabbiosa, con lo spauracchio VAR a farla da padrona in un clima che, in ogni caso, sarà davvero infuocato.