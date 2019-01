Il mercato della Spal, partito subito con il botto Viviano, si è brutalmente bloccato nelle ultime settimane, con la dirigenza che è rimasta alla finestra, in attesa di qualche occasione da cogliere. Il sogno Giaccherini, però, sembra sempre più difficile da realizzare e anche il mercato in uscita è fermo. L'unico giocatore per il quale sono arrivate richieste concrete è Schiattarella, centrocampista fondamentale negli equilibri tattici di Semplici. Sulle tracce del regista della Spal, infatti, c'è l'Udinese, che sta spingendo per avere subito il giocatore.



Cedere un giocatore come Schiattarella ad una diretta concorrente per la salvezza, però, sarebbe un suicidio sportivo, perché non solo si andrebbe ad aggiungere qualità alla rosa dei friulani, che potrebbero beneficiare non poco delle caratteristiche di Schiattarella, ma si andrebbe anche ad aprire una voragine importante nel centrocampo di Semplici. Una voragine che dovrebbe essere colmata dal mercato che, però, è ormai prossimo alla sua conclusione. Il rischio, quindi, è quello di cedere un giocatore fondamentale per gli equlibri della squadra senza avere il tempo di sostituirlo a dovere. A quel punto toccherebbe a Valdifiori riprendere in mano la cabina di regia della squadra, ma il giocatore ex Napoli e Torino ha più volte dimostrato di non riuscire a fornire le giuste garanzie sotto il profilo della continuità. Ecco perché una cessione di Schiattarella non deve essere una ipotesi giunti a questo punto del mercato e della stagione; cedere un proprio titolare ad una diretta concorrente può avere una sua logica solo e soltanto se al suo posto dovesse arrivare un giocatore di livello superiore, ma non sembra essere questo il caso. Quindi giù le mani da Schiattarella, almeno fino a quando non si sarà messa in cassaforte la salvezza.