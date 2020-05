La Serie A muove piccoli passi verso la ripresa dell'attività sportiva, che dovrebbe portare, almeno in linea di principio, alla totale ripartenza del campionato. Informazioni più precise si avranno solo nelle prossime settimane, ma la sensazione è che la stagione possa riprendere già entro giugno.



Ovviamente si tratterà, di fatto, di ripartire da zero, come se fosse un campionato del tutto nuovo. Perché lo stop prolungato all'attività sportiva, allenamenti compresi, non può che aver fiaccato la forma fisica di tutte le squadre del campionato. Tutto azzerato tranne la classifica, che racconta di una Spal assolutamente bisognosa di punti per raggiungere la salvezza. Al momento sono 7 le lunghezze di distacco dal quartultimo posto: tante, ma non troppe.



Questo perché i mesi di stop in un certo senso possono aver fatto bene ai calciatori, che hanno avuto modo di liberarsi un po' della pressione dovuta alla situazione di classifica. Non solo, perché anche gli infortunati, Fares su tutti, torneranno a pieno regime e potranno certamente dare una grossa mano per raggiungere l'obiettivo. Insomma, la salvezza resta complicata ma non impossibile: la Spal può fare il miracolo e in attesa di capire quando si ripartirà i motori stanno iniziando a carburare di nuovo.