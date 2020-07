Con l'ennesima sconfitta maturata oggi contro il Genoa si può parlare di retrocessione ormai certa per la Spal. Solo l'aritmetica non condanna ancora una squadra completamente svuotata e priva di stimoli; Petagna e compagni si sono dimostrati, ancora una volta, incapaci di reagire e di combattere. Tutto questo per altro in uno scontro che poteva riaprire i giochi.



Il fallimento del progetto Di Biagio, a questo punto, è sotto gli occhi di tutti. Da quando è arrivato a Ferrara, infatti, l'ex ct dell'Under 21 non è riuscito a dare la scossa all'ambiente e, anzi, sotto la sua gestione i giocatori sono sembrati ancora più timidi e remissivi. Con la sconfitta netta di oggi, arrivata dopo novanta minuti di sofferenza, nei quali la Spal non ha praticamente mai tirato in porta, è arrivata la conferma di come ormai il sogno Serie A sia definitivamente sfumato.



Oggi hanno alzato tutti bandiera bianca, compreso Petagna che fino alla passata settimana aveva provato ad opporre una minima resistenza ad un destino ormai ineluttabile. La squadra è retrocessa nella testa, ora si attende solo la sentenza del campo. Che purtroppo arriverà a breve.