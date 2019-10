La sconfitta arrivata contro il Cagliari non solo annulla quanto di buono era stato fatto contro il Parma, ma accende anche diversi campanelli d'allarme in vista del proseguo del campionato. La Spal, infatti, aveva dato timidi segnali di ripresa nell'ultimo turno, lasciando intravedere una crescita del nuovo gruppo. Beh, se la trasferta di Cagliari ha lasciato qualcosa è che gli uomini di Semplici sono tutt'altro che vicini ad un ritorno ai fasti del passato e, anzi, sono sempre più vicini al baratro.



Oltre ad una classifica decisamente preoccupante, infatti, è la prestazione messa in campo da Petagna e compagni a destare particolari preoccupazioni. Contro il Cagliari, infatti, non solo non si è vista la Spal dello scorso anno, ma non si è vista nemmeno quella, appena accettabile, dell'avvio di questa stagione. La squadra è sembrata senz'anima, incapace di reagire e poco determinata. L'atteggiamento complessivo è sembrato quello di un gruppo rassegnato ad un destino che sembra segnato: la Serie B.



Certo, la realtà dei fatti è ben altra. Perché il campionato è ancora lungo e una sconfitta a Cagliari, contro una grande squadra, ci può stare. Quello che è totalmente inaccettabile è vedere una squadra fiacca, poco coraggiosa e poco determinata. Questi valori non possono essere buttati alle ortiche, perché la Spal e Ferrara meritano la Serie A. E questi calciatori devono capire che hanno quantomeno l'obbligo di provarci. Cosa che è oggi non è stata fatta.