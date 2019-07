L'addio di Manuel Lazzari, sempre più vicino, apre una voragine nel mondo della Spal. A rendere ancor più negativa questa rottura con il giocatore più importante della rosa c'è anche la valutazione fatta per il giocatore: circa 8 milioni di euro più il cartellino di Murgia. Probabilmente troppo poco, considerati i valori del mercato di oggi, per uno come Lazzari, capace di fare la differenza con continuità. Difficile, quindi, per non dire impossibile, aspettarsi colpi di profilo europeo, sulla linea di quelle che potevano essere le aspettative per la prossima stagione.



Detto ciò, l'arrivo a titolo definitivo di Murgia resta un'ottima notizia, con il giovane ex Lazio che nell'ultima parte di stagione si è ritagliato un posto importante nello scacchiere di Semplici, diventando un elemento imprescindibile del suo centrocampo. Oltre a Murgia, poi, arriverà sicuramente un nuovo esterno destro con D'Alessandro in pole. Il giocatore, reduce da un buon campionato con la maglia dell'Udinese, è una delle migliori soluzioni per rimpiazzare Lazzari, fermo restando che sarà difficile raccogliere l'eredità del classe '93.



L'ultimo colpo in programma, che potrebbe essere il preludio all'addio di Petagna, è Babacar, attaccante del Sassuolo. Il giocatore, forte fisicamente ma ancora inesploso, è scommessa affascinante per quanto rischiosa. I dialoghi con il club neroverde sono già stati avviati e la strada sembra essere in discesa.



Babacar, D'Alessandro e Murgia: tre uomini per non far sentire la mancanza di Lazzari. Basteranno? Forse no, ma la Spal ha sempre fatto del collettivo il proprio punto di forza. Se Semplici riuscirà a trovare una quadratura a questa squadra del tutto nuova, un addio così pesante potrebbe anche passare inosservato. Con l'obiettivo di centrare un'altra salvezza storica...