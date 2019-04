Spal-Juventus 2-1. In rimonta. Con un secondo tempo da favola giocato dagli uomini di Semplici, capaci di dominare in lungo e in largo i campioni d'Italia per oltre 45 minuti. Una dimostrazione di superiorità importate, che ribadisce la forza della squadra rispetto alle dirette concorrenti per la salvezza. Gli uomini di Semplici, ancora una volta, hanno saputo reagire dopo lo svantaggio iniziale, prendendo lentamente possesso del pallino del gioco e del campo.



Il secondo tempo della partita resta un diamante da ricordare, perché la Spal ha dimostrato una superiorità nettissima sulla Juventus. Questa Juventus, certo. Perché Massimiliano Allegri ha concesso spazio a tanti giovani debuttanti e alle seconde linee. Ma resta il dato di una squadra che si è dimostrata superiore all'altra: la Spal.



Importante, forse fondamentale per il morale, era anche difendere il Mazza dal rischio (altissimo) di festeggiamenti da parte dei bianconeri, che con un pareggio si sarebbero laureati campioni d'Italia. La Spal, però, ha abbassato la serranda, sventando il rischio, duplice, di essere risucchiati nelle zone basse della classifica e di vedere festeggiare, al contempo, i rivali della Juventus nel proprio stadio di casa. Una vittoria che vale doppio, quindi. Una vittoria pienamente meritata che mette sull'attenti tutte le squadre del campionato: per vincere a Ferrara non bastano le riserve. Di nessuno.