Sparatoria a Kansas durante la parata della vittoria dei Chiefs. AFP: 'C'è una vittima'

Dalla festa alla tragedia, in pochissimi istanti. Una sparatoria ha cambiato immediatamente il clima della parata dei Kansas City Chiefs, pronti a celebrare la vittoria del secondo SuperBowl di fila. Secondo Associated Press, almeno otto i feriti, e solo dai primi rilievi. Per AFP ci sarebbe anche una vittima accertata. Migliaia di tifosi sono invece corsi al riparo, terrorizzati.



L'ACCADUTO - A raccontare la dinamica è stato il capo dei vigili del fuoco, Michael Hopkins: durante i festeggiamenti, due uomini - già arrestati - hanno aperto il fuoco sulla folla, colpendo dieci persone. In un comunicato stampa, la polizia ha confermato il fermo dei due responsabili, invitando i fan a lasciare l'area il più rapidamente possibile. Ofilio Martinez, testimone, ha raccontato di aver udito gli spari a un paio di isolati di distanza: il caos è stato generato a due passi dalla Union Station, cuore della città.



I TESTIMONI - Ad AP, diversi tifosi impauriti hanno parlato di petardi e della fuga generale. "Dopo la raffica iniziale - spiegano -, è tornata poi la calma e non ci abbiamo più pensato. Dieci minuti più tardi, abbiamo sentito le ambulanze". Gli ospedali stanno ricevendo in questi minuti i feriti, dei quali è impossibile quantificare con certezza il numero in questi momenti concitati. L'allenatore dei Chiefs, Rick Burkholder, si trovava con lo staff quando ha sentito dell'accaduto, mentre la squadra era in procinto di salire sui pullman, in direzione Arrowhead Stadium. Tutto finito. Tutto bloccato.