Una sparatoria nella questura di Trieste, due morti. Un uomo afetto da disturbi psichici, dominicano, ha esploso i colpi contro i due agenti, Matteo Demenego, 31 anni di Velletri, e Pierluigi Rotta, 34 anni di Napoli. Questa la nota della stessa Questura: "i due fratelli erano stati accompagnati in Questura da personale delle Volanti dopo un'attività di ricerca del responsabile della rapina di uno scooter, avvenuta nelle prime ore del mattino. Per motivi in fase di accertamento - si legge nella nota - uno dei due ha distolto l'attenzione degli agenti e ha esploso a bruciapelo più colpi verso di loro. Entrambi hanno tentato di fuggire dalla Questura, ma sono stati fermati".



EX CALCIATORE - Pierluigi Rotta, il più grande dei due agenti, ha giocato a calcio con le maglie di Puteolana 1902, Rione Terra e Sibilla Bacoli, prima di trasferirsi a Trieste per lavoro. Alla Puteolana Rotta faceva il terzino sinistro, ed ci era arrivato dopo aver vestito le maglie dell'EL Brazil Flegrea e la Sibilla, squadra in cui ha vinto il campionato di Eccellenza e di cui è stato punto fermo in D. Poi, qualche anno dopo, la Promozione con la Puteolana, che ha un passato storico in Serie C, che è stata allenata da Claudio Ranieri, che ha affrontato nel suo esordio assoluto in panchina Walter Mazzarri. Sognava di fare il calciatore, si è ritrovato strappato alla vita in Questura in una sparatoria.