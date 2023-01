Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Il 2023 si apre all’insegna delle: dopo la docu-serie Harry e Meghan uscita su Netflix il mese scorso, arriva nelle librerie di tutto il mondo. Il titolo è stato tradotto in italiano con, ma è un rimando al detto inglese: “An Heir and a Spare”,. Questo è il nomignolo con cui è stato etichettato il fratello minore del futuro re d’Inghilterra. Il rapporto con William è ampiamente analizzato nel libro:Ero un pezzo di ricambio. Tutto questo mi era stato esplicitato da quando ho memoria e ribadito regolarmente da allora”.Nemmeno l’attuale Re d’Inghilterraè stato risparmiato da Harry, il quale rivela nella biografia una dichiarazione fatta da suo padre alla madre Diana subito dopo la nascita del secondo figlio:Il duca di Sussex descrive Carlo come, che scherzava sulla paternità del suo secondogenito: “Chi può dire se sono il suo vero padre?”, gettando un’ombra di infamia sulla figura di. Della principessa del Galles viene menzionato l’annuncio della sua morte, con Carlo che in maniera fredda dice a Harry:Per il duca di Sussex, i colpevoli di quest’incidente sono i paparazzi, onnipresenti nella vita di Diana.La biografia di Harry era così attesa in Gran Bretagna e nel resto del mondo che alcuni topic sono trapelati prima del tempo, come ad esempio l’episodio in cui“Ho chiamato William e Kate e ho chiesto loro cosa pensavano. Mi hanno detto di indossare l’uniforme nazista”. Infine, tra i temi anticipati della biografia rientra il rapporto con le: sulle sostanze stupefacenti, Harry ha dichiarato: “Certo che in quel periodo. A casa di qualcuno, durante un fine settimana di caccia, mi è stata offerta una striscia e da allora ne ho consumata ancora un po’. Non mi ha fatto sentire particolarmente felice come sembrava succedere ad altri, ma mi ha fatto sentire diverso e quello era il mio obiettivo principale”. Forse il senso della biografia dello spare sta tutta in quest’ultima frase:, essere considerato come una persona dalla sua famiglia e da suo padre Carlo e non una ruota di scorta, un rimpiazzo.