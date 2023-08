Ci siamo quasi. In scena tra oggi e domani le finali di andata degli spareggi di Champions League: si affrontano le 12 squadre che si contenderanno gli ultimi posti per l’accesso alla fase a gironi. Le gare di ritorno si giocheranno tra il 29 e il 30 agosto, dopodiché il giorno dopo si terrà al Grimaldi Forum di Montecarlo il sorteggio dei gironi di Champions League 2023-2024, cui parteciperanno le 26 formazioni già qualificate di diritto e le 6 vincitrici delle finali spareggio.



Ecco le gare in programma questa sera:



ore 19 Anversa (Bel)-AEK (Gre)



ore 21 Rakow (Pol)-FC Copenhagen (Den)



ore 21 Rangers (Sco)-PSV (Ned)