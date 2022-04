Dopo le vittorie ai playoff di Portogallo e Polonia, a breve conosceremo anche l’ultima nazionale europea che parteciperà al Mondiale di Qatar 2022, in cui, ancora una volta, l’Italia sarà la grande assente. La Fifa ha infatti annunciato oggi la data in cui si giocherà il penultimo spareggio, quello fra Scozia e Ucraina, che era stato rimandato a causa dell’invasione che il popolo ucraino ha dovuto subire, e sta ancora subendo, da parte della Russia di Putin. Si giocherà il primo giugno ad Hampden Park (Glasgow), storico impianto di proprietà della FA scozzese, che ospita le partite casalinghe della nazionale di calcio del paese.



L’Ucraina, dopo uno splendido Europeo è arrivata seconda nel girone di qualificazione ai Mondiali, dietro la Francia e davanti a Bosnia e Finlandia. I britannici, invece, erano nel gruppo di Danimarca ed Austria. La vincitrice affronterà il Galles, che ha battuto l’Austria per 2-1.