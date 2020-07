La gara più importante dell'anno è anche l'ultima: il ritorno dello spareggio, atto finale della Bundesliga 2020, decreterà chi tra Heidenheim, terza in Zweite, e Werder Brema, terzultima in Bundesliga, il prossimo anno giocherà nella massima serie tedesca, e chi tornerà (o rimarrà) in cadetteria. Questa sera alle 20.30 presso la Voith-Arena di Heidenheim i padroni di casa affrontano il Werder dopo l'andata del Weserstadion, terminata 0-0 con l'espulsione nel finale del capitano dei biancoverdi Moisander. La squadra di Brema nell'ultima giornata di Bundes ha sconfitto il Colonia approfittando del ko del Fortuna Dusseldorf contro l'Union Berlino per superarlo in classifica, mentre la squadra di Frank Schimdt è arrivata terza in Zweite grazie alla sconfitta dell'Amburgo nell'ultimo turno. Sfida da brividi: il Werder infatti non retrocede dal 1981, 39 anni fa, mentre per l'Heidenheim sarebbe la prima storica promozione nella massima serie tedesca. Il regolamento dello spareggio promozione/retrocessione prevede la regola del gol che vale doppio in trasferta: considerato lo 0-0 dell’andata, se la partita finirà con un pareggio con gol (1-1, 2-2, 3-3 e così via) a giocare l’anno prossimo in Bundesliga sarà il Werder Brema .In caso di pareggio 0-0 si andrebbe invece ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



HEIDENHEIM (3-1-4-2): Müller; Busch, Mainka, Beermann; Griesbeck; Schnatterer, Leipertz, Dorsch, Theuerkauf; Kleindienst, Thomalla.



WERDER BREMA (3-4-3): Pavlenka; Veljkovic, Vogt, Friedl; Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen, Augustinsson; Osako, Sargent, Rashica.





h 20.30 Heidenheim-Werder Brema LIVE