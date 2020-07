La gara più importante dell'anno: lo spareggio, atto finale della Bundesliga 2020 con andata e ritorno, decreterà chi tra Werder Brema, terzultima in Bundesliga, e Heidenheim, terza in Zweite,il prossimo anno giocherà nella massima serie tedesca, e chi tornerà (o rimarrà) in cadetteria. Questa sera alle 20.30 presso il Weserstadion di Brema il Werder, che nell'ultima giornata ha sconfitto il Colonia approfittando della sconfitta del Fortuna Dusseldorf contro l'Union Berlino per superarlo in classifica, affronta la sorpresa Heidenheim di Frank Schimdt, terza in Zweite grazie alla sconfitta dell'Amburgo nell'ultimo turno. Ritorno lunedì prossimo a campo invertito.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



Werder Brema (3-4-3): Pavlenka, Groß, Veljkovic, Moisander, Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen, Augustinsson, Osako, Füllkrug, Rashica. All. Kohfeldt.



Heidenheim (4-4-2): Müller, Busch, Mainka, Beerman, Föhrenbach, Schnatterer, Griesbeck, Dorsch, Mohr, Ot

to, Kleindienst. All. Schmidt.



h 20.30 Werder Brema-Heidenheim LIVE