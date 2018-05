Dopo le gare di Ligue 1 disputate ieri, oggi vanno in scena i playoff di Ligue 2: alle 19 si recupera infatti la partita tra l'AC Ajaccio e il Le Havre, non disputata nelle scorse ore allo Stadio Coty della capitale corsa a causa di incidenti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.



PARTITA RINVATA - La partita doveva tenersi mercoledì, ma alcuni tifosi dell’AC Ajaccio hanno lanciato sassi e petardi verso il pullman del Le Havre, generando una situazione di estrema tensione e provocando il leggero ferimento di un poliziotto. Il match, previsto in gara unica e valido per il secondo turno dei playoff di Ligue 2, viene recuperato oggi. Battendo il Brest per 2-0, il Le Havre si è garantito il diritto di continuare il proprio cammino. L’AC Ajaccio ha chiuso la regular season al terzo posto, perciò è stato esentato dal disputare il primo turno degli spareggi. Avrà l’opportunità di giocare in casa e tenterà di far valere ancora una volta il fattore campo, dopo aver ottenuto nove vittorie e due pareggi negli ultimi undici incontri interni. La vincitrice di questa partita affronterà la terzultima forza della Ligue 1, alla quale contenderà un posto nella prossima edizione del massimo campionato francese.



LA FORMAZIONI UFFICIALI:



AC AJACCIO (4-2-3-1): Leca; Hergault, Sainati, Avinel, Lejeune; Coutadeur, Boé-Kane; Nouri, Cavalli, Selemani; Gimbert.



LE HAVRE (4-2-3-1): Thuram; Bese, Moukoudi, Bain, Coulibaly; Fontaine, Lekhal; Ferhat, Guitane, Bonnet; Mateta.



Ajaccio-Le Havre LIVE