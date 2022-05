Spareggio da brividi questa sera tra Auxerre e Saint-Etienne, che si contendono un posto nella prossima Ligue 1. Quella di oggi - fischio d'inizio alle 19.00 - è in realtà solo la gara di andata, con la squadra di casa che si gioca la promozione e gli ospiti la salvezza, per scongiurare una retrocessione scampata per quasi vent'anni (l'ultima stagione nella cadetteria francese è datata 2003-04).

In palese difficoltà soprattutto in fase difensiva, il Saint-Etienne affronta però una squadra in fiducia, che non perde una partita in casa dal 19 marzo ed è reduce dal successo ai rigori contro il Sochaux nel secondo turno dei playoff. Una gara tutta da vivere, insomma, in attesa del secondo round in programma domenica sempre alle 19.00.



AUXERRE-SAINT ETIENNE: 0-1



MARCATORI: Youssouf (15')



LE FORMAZIONI UFFICIALI



AUXERRE: Leon, Arcus, Jubal, Pellenard, Bernard, Touré, Hein, Sakhi, Sinayoko, Autret, Charbonnier



SAINT ETIENNE: Bernardoni, Sacko, Moukoudi, Nade, Aouchiche, Camara, Youssouf, Traouco, Nordin, Crivelli, Bouanga