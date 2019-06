Il campionato francese deve conoscere l'ultima componente per la stagione 2019/2020: la Ligue 1 vede in programma questa sera alle 21 la partita di ritorno dello spareggio tra il Dijon, la diciottesima classificata nella massima serie, e il Lens, la quinta classificata in Ligue 2, ovvero la serie cadetta francese, allo Stadio Gaston-Gerard di Dijon. L'andata si è giocata giovedì sera ed è terminata 1-1 con le reti di Bellegarde e di Kwon Chang-Hoon allo Stadio Bollaert-Delelis di Lens. Confronto speciale per Antoine Kombouaré, il quale ha allenato il Lens dal 2013 al 2016 e siede attualmente sulla panchina del Dijon. Il Lens invece è uscito vittorioso da due combattutissime partite disputate nei playoff: i giallorossi hanno battuto il Paris FC ai rigori e il Troyes ai supplementari. Doppio confronto con regolamento Champions, con il gol in trasferta che vale doppio in caso di parità nel doppio confronto. Se alla fine di questi 90 minuti il risultato dovesse essere uguale a quello di andata, anche per numero di gol messi a segno da entrambe, si disputeranno i supplementari ed eventualmente i calci di rigore.​



