Tolosa Ajaccio, di scena alle 21, è il ritorno dello spareggio promozione/retrocessione della Ligue 1. La vincente del doppio confronto parteciperà, la prossima stagione, alla massima divisione francese, la perdente giocherà in Ligue 2. Dopo la schiacciante vittoria per 0-3 dell'andata nel campo neutro di Montpellier, il Tolosa ha tutto in mano per chiudere la partita tra le mura amiche, mentre l’Ajaccio cerca la difficile impresa.



PROBABILI FORMAZIONI:



Tolosa (4-3-3): Lafont; Yago, Diop, Jullien, Moubandje; Somalia, Sangare, Imbula; Durmaz, Sanogo, Gradel. All.: Debeve.



Ajaccio (4-2-3-1): Leca; Hergault, Marin, Avinel, Lejeune; Camara, Boe-Kane; Maazou, Cavalli, Nouri; Gimbert. All.: Cartier.



h 21: Tolosa-Ajaccio LIVE